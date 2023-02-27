Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da belediye, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedelere yardımları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Hatay'ın ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yerleşke ile aşevi kuruldu.

Nurdağı'nda konteyner kent, İshaliye'de çadır kent oluşturan belediye ekipleri, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılarken, kurduğu aşevleriyle de depremzedelere üç öğün sıcak yemek veriyor.

Nurdağı'nda mobil fırın kurarak ekmek üretimine başlayan ekipler, depremzedelerin hijyen, giyim ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor. Nurdağı ve İslahiye yerleşkelerine mobil banyo ve seyyar tuvaletlerin montajları da yapıldı. Mobil banyo sadece yerleşkelerde yaşayanlara değil, bölgedeki depremzedelere de hizmet veriyor.

Bu arada, Çiğdem Çiçekleri Kadın Kooperatifince de kentteki depremzedeler için yemek etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, hayatını kaybedenler için dua edildi ve depremzedelere ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapıldı.

Programa katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye ile kooperatif işbirliğinde psikolojik ve sosyal destek çalışmaları yapılacağını ifade etti.

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