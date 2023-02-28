Meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi

ANTALYA (AA) - Antalya'da meslek lisesi öğrencileri "Mesleki Eğitimle Evinizi Yeniliyoruz" projesi kapsamında bir ailenin evini yeniledi.

Öğrenciler, proje kapsamında kendi aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahibi ailenin ev eşyalarını aldı. Eğitim gördükleri alanlarda evin tadilatını da yapan öğrenciler, ailenin tüm eksiklerini giderdi.

Muratpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, öğrencilerin, kapı ve pencere onarımı, mobilyaların yenilenmesi, tesisat bakımı, bilgisayar tamiri ve gıda desteğinde bulunduğunu söyledi.

Bu projeyle öğrencilerin milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerini geliştirmelerini, ihtiyaç sahiplerine yardım etme, merhamet, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi duygularının pekişmesini amaçladıklarını belirten Hoplar, "Ülkemizdeki deprem felaketinden sonra bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Kalıcı gönül köprüleri kurmalarını, sosyal becerilerini ve kendilerine güven duygularının gelişmesini ve gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerilerini geliştirmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.



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