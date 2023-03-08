Gölcük depremini yaşayan kadın sağlıkçı, hemşire eşiyle afetzedelerin imdadına koştu

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - ​Çocukken yaşadığı ​​​​​​17 Ağustos 1999 Gölcük depremini hafızasından silemeyen anestezi teknikeri Sevda Erdin Turan, Kahramanmaraş merkezli depremin haberini alır almaz hemşire eşiyle gönüllü olarak bölgeye giderek afetzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı.

Kepez Devlet Hastanesinde görev yapan Sevda Erdin Turan ve hemşire eşi Mevlüt Turan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini nöbetçi oldukları sırada öğrendi.

Turan çifti, gönüllü olarak gittikleri deprem bölgesinde 7 gün boyunca özveriyle çalışarak depremzedelerin acısını dindirmeye çabaladı.

Anestezi teknikeri Sevda Erdin Turan, AA muhabirine, depremin ardından haberleşme gruplarında deprem bölgesine gönüllü gitmek isteyenlerin olup olmadığının sorulduğunu söyledi.

Mesajı görür görmez eşiyle gönüllü olduklarını belirten 32 yaşındaki Turan, "Çocukken depremi yaşadım, dışarıda yatmak zorunda kaldım. O yüzden bu benim için önemliydi, gitmeye karar verdim. Bunu eşimle paylaştım, kendisi de destek verdi ve gönüllü olarak deprem bölgesine gittik." dedi.

Turan, diğer gönüllü sağlık çalışanlarıyla kısa sürede adapte olup çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Bölgede çalışan ve nöbetçiyken depreme yakalanan doktorların ara vermeksizin çalışmaya devam ettiklerini aktaran Turan, "Hatay Altınözü Devlet Hastanesine ulaştığımızda, oradaki sağlıkçılar bizi gördüklerine çok mutlu oldu. Doktorlar 3 aylık stokun bir gecede bittiğini söyledi. Çok sıkıntılı bir süreçti ve herşeye rağmen hep birlikte çalışmaya devam ettik." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının 2 büyük depreme de hastanede yakalandıkları için sadece hastalara müdahale ve kontroller sırasında hastaneye girebildiklerini kaydeden Turan, kendilerinin ise yıkıcı depremleri yaşamadıkları için daha rahat çalışabildiklerini ifade etti.

- "Yaralı depremzedeler, yaşadıkları şok nedeniyle acılarının farkında değildi"

Hemşire Mevlüt Turan ise depremin ilk saatlerinde 13 kişilik ekiple deprem bölgesine gönüllü olarak gittiklerini kaydetti.

Antalya'ya döndükleri güne kadar vardiyalı olarak hastanede çalıştıklarını belirten Turan, beraber gittikleri sağlık ekibinin acil servisi devraldığını, görev paylaşımı yaptıklarını ve hemen çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Yaralı depremzedelerin yaşadıkları şok nedeniyle acılarının dahi farkında olmadıklarını anlatan Turan, şunları söyledi:

"Acile gelen bir depremzedenin omzu kırıktı, müdahalede bulunup bandaj yaptım. Ortopedi doktorunun olduğu başta bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledim. Yaralı depremzedenin, 'Çocuğumu ve eşimi enkazdan çıkarıp defnedeyim ondan sonra doktora gideyim' demesi hala aklımda, unutamıyorum. Yaralanan depremzedeler şok halinde oldukları için hastaneye bile başvurmadılar. Geldiklerinde ise mahcup olarak geliyorlardı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık."

Turan, eşiyle deprem bölgesine tekrar gitmek için gönüllü listesine isimlerini yazdırdıklarını sözlerine ekledi.



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