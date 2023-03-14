Para Okçuluk Federasyon Kupası yarışması sona erdi

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ANTALYA (AA) - 2023 Para Okçuluk Federasyon Kupası yarışması, Antalya'da tamamlandı.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, 10 ildeki 13 kulüpten 11'i kadın 44 sporcu katıldı.

Yarışmanın ikinci gününde, bireysel atışların ardından final yarışmaları yapıldı.

Yarışmada, klasik yay Erkeklerde Yavuz Papağan, klasik yay kadınlarda Yağmur Şengül birinci oldu.

Makaralı yay erkekler kategorisinde Bülent Korkmaz'ın, makaralı yay kadın kategorisinde Öznur Cüre'nin ilk sırayı aldığı yarışmada, erkek W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, kadın W1 kategorisinde ise Nil Mısır birincilik kürsüsüne çıktı.

Yarışmada dereceye giren sporcuları ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, yarışmanın milli takım seçme organizasyonlarından olduğunu söyledi.

Amaçlarının bu yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda, 2024 Paris Olimpiyatları için kota kazanmak olduğunu ifade eden Topaloğlu, "9 Kasım'da para okçuluk, federasyonumuza alt branş olarak bağlanmıştı. Bu ilk yarışmamız. Okçularımızın lisans geçiş işlemleri tamamlandı. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi yine büyük başarılarla temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.





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