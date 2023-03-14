Doğadan Sanat Atölyesi'nde kursiyerler doğal atıklardan heykel yapıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ndeki "Doğadan Sanat Atölyesi" eğitimine katılan kursiyerler, doğal atıklardan heykel yapmayı öğrendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki atölye çalışmaları martta da devam ediyor. "Doğadan Sanat Atölyesi" kursuna katılanlar, doğada bulunan objeler ve materyallerden heykel yapmayı öğrendi.

Heykel sanatçısı Kazım Durmuş, atölye eğitimi kapsamında ağaç, yaprak, odun, ahşap, taş ve benzeri objelerin nasıl heykel sanatına dönüştürüleceğini anlattıklarını belirtti.

Doğanın yapısı bozulmadan sanata katkı sağladıklarını aktaran Durmuş "Doğadan sağladığımız materyalleri sanata dönüştürüyoruz. Çeşitli objeler ile heykeller yaparak eğitime katılan vatandaşların hem el becerilerini geliştiriyoruz hem de sanat anlayışını kavramalarını yaygınlaştırıyoruz." dedi. ​​​​​​​



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