Antalya'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da hastasından ameliyat öncesi "bıçak parası" adı altında para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan doçent doktor tutuklandı.

Polis ekiplerince dün hastane odasında gözaltına alınan doçent doktor O.C'nin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen doçent doktor, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda tedavi gören bir kişi, polise başvurarak doçent doktor O.C'nin ameliyat öncesi kendisinden "bıçak parası" istediğini belirmişti. Hasta, 160 bin lira verdiği doktorun 40 bin lira daha talep ettiğini iddia etmişti.

Şikayet üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, dün O.C'yi hastane odasında gözaltına almıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.