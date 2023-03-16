Alanya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kestel Mahallesinde Eşref Boz'a ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik mücadelesi sonucu yangın söndürüldü.



Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.



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