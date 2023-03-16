Antalya'da öğrenciler, depremzedeler için kermes düzenledi

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, depremzedeler için kermes düzenlendi.

Karadayı ilkokulunda düzenlenen kermeste öğrenci velileri evlerinde yaptıkları yiyecekleri sattı.



Kahramanmaraş merkezli “Asrın felaketinde” zarar gören ve bölgede bulunan depremzede öğrenciler için kullanacak.

Okul müdürü Abdullah Şeker, kermesten elde edilecek gelirin depremzede çocuklara bağışlanacağını belirtti. Şeker, duyarlı davranışları dolayısıyla öğrenci ve öğretmenler ile velilere teşekkür etti.







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