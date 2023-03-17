Akdeniz Üniversitesi, sanat ve sporla depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler sanat, spor ve eğitim aktiviteleriyle depremzedelerin yaralarını sarmak için çabalıyor.

Üniversitenin içindeki yurtlarda misafir edilen depremzede çocuk ve gençlerin ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli fakültelerin ev sahipliğinde eğitsel ve rekreatif etkinler düzenleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğünce öğretim üyeleri ve gönüllü öğrenciler, "Depremzede Çocuklara Eğitsel ve Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi" kapsamında sanat, spor ve eğitim aktiviteleriyle çocuk ve aileler deprem etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, büyük bir felaket yaşandığını ve depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye'nin seferber olduğunu belirtti.

Ancak önlerinde daha uzun bir süreç olduğunu ifade eden Özkan, "Bir taraftan normalleşmeye çalışalım ancak bir taraftan da yardımlara devam etmemiz ve bu konuyu gündemde tutmamız gerekiyor. Deprem sadece binaları yıkmadı kalpleri de yaraladı. İlk aşamada el birliği ile fiziki ihtiyaçları karşıladık ve karşılamaya da devam ediyoruz." dedi.

Gönüllerdeki yıkıntıyı onarmanın zaman alacağını kaydeden Özkan, bu anlamda üniversitede hem aileler hem de çocuklar için fakültelerin iş birliğiyle çeşitli faaliyetler düzenlediklerini ve bu süreci dayanışma içinde atlatacaklarını aktardı.

Proje Danışmanı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop ise yürüttükleri projede depremzede çocuk ve gençlerin ihtiyaçları ve tercihleri dikkate alarak planlandıklarını kaydetti.

Kampüs içindeki yurtlarda yaklaşık 400 depremzede öğrencinin konuk edildiğini ifade eden Aktop, "Bu öğrencilerin 200'ü ilk ve orta öğretimde, onların programına göre ayarlayarak farklı fakültelerle etkinlik yaparak öğrencilere bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem de depremden özellikle çocukların çok olumsuz etkilendiği ve onların yüzünü bir nebze olsun güldürmek ve sanatla iyileştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Proje kapsamında Eğitim Fakültesi'nde yaratıcı drama, eğlenceli fen etkinlikleri, Spor Bilimleri Fakültesi'nde voleybol, futbol, jimnastik, badminton, satranç, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim, heykel, seramik, müzik, el sanatları etkinlikleri, Konservatuvarda çocuk dansları kukla, drama etkinlikleri yer alıyor.

Ayrıca üniversitesinin tiyatro topluluğu çocuklara ve ailelere yönelik tiyatro oyunları sergilerken depremzede aileler için de gastronomi etkinlikleri ile müzik dinletileri düzenleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.