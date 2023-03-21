Antalya'da EKİPDER "Kadın Çalışma Grubu" kurdu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER), kadının iş gücündeki görünürlüğünü arttırmak için "Kadın Çalışma Grubu"nu oluşturdu.

Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısına EKİPDER Başkanı Reşat Güney, iş insanları ve gazeteciler katıldı.



Güney, buradaki konuşmasında, iletişimi güçlü, ticaret erbabı ve sanayicisine direkt etki eden çözüm odaklı yaklaşımlar sergileyerek, üyelerinin ticari ve mesleki gelişimlerine katkı sağladıklarını söyledi.

Antalya'da yaşayan herkesi birleştiren genç, dinamik bir yapıyla yola devam ettiklerini belirten Güney, "Dernek olarak ortaya koyduğumuz projelerle daha önce yapılmayanları yaparak her projede bir ilk ortaya koyduk. Değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkarak ahilik kültürünü derneğin yapısı haline getirdik." dedi.

İşbirliği kültürünü geliştirerek üyelerinin yeni ortaklıklar kurmasını sağladıklarını vurgulayan Günay, sağlanan bu işbirliği kültürüyle gerek üyelerinin birlikte ticaret yapmalarını gerekse de iş ortaklıklarında büyük bir ticari hacme ulaşıldığının kaydetti.

Kadının iş hayatında yer almasını önemsediklerini ifade eden Güney, şunları dile getirdi:



"EKİPDER yüzde 12-15 gibi bir oranla en fazla kadın üyeyi bünyesinde bulunduran iş insanları derneği konumundayız ve kadınların aktif olmaları için her türlü desteği veriyoruz. Kadınların iş yapabilme kültürünü geliştirmelerini destek oluyoruz ve yeni iş fırsatlarını yakalamalarını sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızla ve geliştireceğimiz projelere şehrimizdeki diğer iş adamı ve iş kadını derneklerinde faaliyet gösteren iş kadınlarının ve ilgili dernek yönetimlerinin EKİPDER ve EKİPDER Kadın Çalışma Grubuyla birlikte çalışacaklarına olan inancımız tamdır."

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