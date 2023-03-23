Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğünce şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen iftara, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, rektörler, askeri yetkililer, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Emniyet Müdürü Çevik, "Depremlerde ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu süreçten hep birlikte ülkece ve milletçe daha güçlü çıkacağız inşallah. Rabb'im daha büyük felaketlerden bu ülkeyi ve milletimizi korusun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Emniyet teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için tüm gücüyle çalıştığını dile getiren Çevik, "Teşkilatımızın her mensubunun, görevlerini ifa ederken en büyük gücü, halkımızın güvenliği ve vatan sevgisiyle yoğrulan yüksek vazife şuurudur. Bizler 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen ecdadın torunlarıyız. Onun için bize saldıranlar, bizi bölüp parçalamak isteyenler tam da bizim bu noktamıza saldırmak istiyorlar. Terör örgütleri, PKK, FETÖ işte tam da buraya saldırdı. Bu teşkilat Batı'nın bu kahpe aparatlarını çok iyi tanır. Biz onları dize getirmiş bir teşkilatız. Polis teşkilatı FETÖ artıklarının ne iftiralarına ne fitnelerine ne de ayak oyunlarına teslim olabilecek bir teşkilat asla ve asla değildir." diye konuştu.

Polis teşkilatının Anayasa'nın, devletin, demokrasinin, devletin ve milletin teminatı olduğunu belirten Çevik, "Biz büyük bir devletiz ve büyük bir devletin geleneğine sahibiz. Batı'nın hesabına göre FETÖ ile bizi çökertecekler. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi güya felç ederek hareket edemez hale getireceklermiş. Sakalımız kesildi ama daha gür çıktı. İnadına kapasitemiz büyüdü. İnadına Atak helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız büyüdü. Tüm gücümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretiyle tekrar en üst seviyeye getirdik." ifadelerini kullandı.

Polis teşkilatı olarak 178 yılın en zirve noktasında olduklarını vurgulayan Çevik, ramazan ayının ilk iftarına katılan tüm şehit ve gazilerin değerli ailelerine ve yakınlarına teşekkür ederek konuşmasına son verdi.



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