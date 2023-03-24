Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iftar programı düzenledi

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ANTALYA (AA) - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından iftar verildi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, birlik binası yanında düzenlenen programda, katılımcılara teşekkür ederek, ev ve iş yerlerinden huzurun, mutluluğun eksik olmamasını temenni etti.

Yaşanan deprem ve sel baskınları afetlerinden duyduğu üzüntüye dile getiren Dere, "Rabbim her türlü afet ve felaketlerden ülkemizi muhafaza eylesin. Gün birlik günüdür, açılan yaraları hep birlikte saracağız. Seçimlerin huzur ve barış içinde gerçekleşeceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de planlı ve kimlikli bir kent için çalıştıklarını belirterek, buna katkı koyanlara teşekkür etti.

Kamu kurum müdürleri, parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlarının da katıldığı iftar yemeği, dua ile sona erdi.

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