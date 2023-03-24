ITF Masterler Dünya Şampiyonası'nda takım mücadelesi sona erdi

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ANTALYA (AA) - ​​​​​​​Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) takviminde yer alan Masterler Turu Dünya Şampiyonası'nda, takım mücadelesi sona erdi.

Turnuvaya 37 ülkeyi temsilen 163 takım katıldı.



Şampiyonada, 30 yaş kategorisi Almanya birinci, ABD ikinci, Şili üçüncü; 35 yaş kategorisinde İtalya birinci, Almanya ikinci, Fransa üçüncü ve 40 yaş kategorisinde İtalya birinci, Fransa ikinci, Hollanda üçüncü oldu.

45 yaş kategorisinde ise Fransa birinci, İspanya ikinci, Almanya üçüncü sırada yer alırken, 50 yaşta Hollanda birinciliği, Fransa ikinciliği ve İtalya üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise 30 yaş kategorisinde, Almanya birinci, Arjantin ikinci, ABD üçüncü; 35 yaşta İtalya birinci, Fransa ikinci, Slovakya üçüncü; 40 yaşta Almanya birinci, ABD ikinci, İspanya üçüncü sırada yer aldı.



Fransa'nın birinci olduğu 45 yaş kategorisinde Almanya ikinci, Hollanda üçüncü olurken, 50 yaşta ise İtalya birinci, Fransa ikinci ve Büyük Britanya üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Şampiyonanın sonunda birinci olan takımlara kupaları, dereceye giren sporculara da madalyaları verildi.

Turnuva, ITF Dünya Turu Ferdi Şampiyonası olarak 1 Nisan'a kadar devam edecek.





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