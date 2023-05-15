AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin seçim sonuçlarını değerlendirdi:

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Antalya'da da birinci parti olmanın ve en fazla milletvekili sayısı çıkarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çetin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde dünkü seçimlere katılımın yüksek olmasına dikkati çekti.

Tüm seçmenlere demokrasinin tecelli etmesine katkılarından dolayı teşekkür eden Çetin, "Netice itibarıyla Cumhur İttifakı'nın büyük bir oy farkıyla kazanmasını, açık ara seçimi önde götürmesini ve yine aynı şekilde AK Parti'nin 21 yıl sonra hala vatandaşın beklentisine cevap veren, hizmetleriyle takdirini toplayan bir parti olduğunu da göstermesi açısından bizim için çok önemliydi. Bu noktada da tüm seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı mensuplarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çetin, seçim sürecinde yakışıksız buldukları bir durum olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimin ilk dakikalardan itibaren iki belediye başkanının çıkıp, ortak basın açıklaması yaparak Türkiye'nin güzide bir kurumu olan Anadolu Ajansını hedef gösterir mahiyetindeki yapmış olduğu açıklamayı yakışıksız bulduğumuzu da buradan bir kez daha tüm halkımıza beyan ediyoruz. Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulunun da ifade ettiği gibi açık ara farkla Cumhur İttifakı'nın birinciliğiyle gerçekleşmiştir. AK Parti iktidarı, 21 yıllık hizmetine devam mahiyetinde, vatandaşından gerekli desteği birinci tur için alamamış olsa da ama gerekli desteği tam manasıyla, tam anlamıyla almıştır. Vatandaş, hala umudu ve ışığı AK Parti'de görmektedir. Bu Antalya'mızda da bu şekildedir. Antalya'mızda AK Parti birinci parti çıkmıştır. Bu gerçeği görmek lazım. Sonuçları iyi okumak lazım. En fazla milletvekilini çıkaran AK Parti olmuştur. Antalya'dan 6 milletvekili çıkardık. Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya'da üç partiyle seçime girdiler. 6 vekil çıkardılar. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi temsilcileri de listelerinde barınıyordu. Dolayısıyla Antalya'dan da birinci parti olmanın, en fazla milletvekili sayısı çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı seçimini de alnımızın akıyla yine açık ara bir farkla 28 Mayıs'taki ikinci turda alacağımızdan hiç şüphemiz yoktur."

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