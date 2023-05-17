Kepez Ayten Çağıran Çok Programlı Meslek Lisesi Spor Salonu'nun temeli atıldı

Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu kandırabilir!

ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde 30'a yakın spor branşında hizmet vermesi planlanan Kepez Ayten Çağıran Çok Programlı Mesleki Lisesi Spor Salonu'nun temeli atıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak salonun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, tesisin 6 ay içerisinde tamamlanacağını ve 30'a yakın spor branşında hizmet vereceğini belirtti.

Beden eğitimi dersinin gençler için çok önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Vücudumuz sağlıklı olmadan Türkçe, matematik, fizik ve kimya olmaz. Bunların olması için önce sağlıklı bir vücut olacak. Sağlıklı vücuda ancak spor yaparak ulaşabiliriz. Gençlerimizden mutlaka bir alanda spor yapmaları sözünü istiyorum. Çünkü bu sizin gelişiminiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, meslek hayatı boyunca gençleri ve eğitim faaliyetlerini öncelikli tuttuğunun altını çizerek, kentteki okulları sağlıklı ve donanımlı nesillerin yetiştirildiği eğitim yuvaları haline getirmek için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından spor salonunun temeli atıldı.

Törene Vali Yazıcı'nın yanı sıra Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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