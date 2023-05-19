Antalya'da 1427 uyuşturucu hap ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde şüpheli M.H'nin yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu ve satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, M.H'nin kıyafetine gizlenmiş 1427 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheli M.H. ekipler tarafından gözaltına alındı.

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