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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Serik'te Cumhur İttifakı Buluşması'na katıldı: (1)

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Serik'te Cumhur İttifakı Buluşması'na katıldı: (1)

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Mayıs'tan önce başka, seçim sonrası başka açıklamalarda bulunanların milletten özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'na bir soru sormak istiyorum. Daha önceki konuşmalarımızda 'YPG bir terör örgütü değildir' demiştiniz. Şimdi samimiyseniz ikinci tur öncesi çıkın söyleyin, YPG bir terör örgütü müdür, değil midir, size göre?" dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhur İttifakı Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ülkenin, milletin bekası ve ülkenin gelecek hedeflerine ulaşması için Cumhur İttifakı olarak güçleri birleştirdiklerini söyledi.

14 Mayıs'taki seçimde de milletin Cumhur İttifakı'ndan 323 milletvekili TBMM'ye gönderdiğini dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vatandaşın büyük bir bölümünün oyunu aldığını anımsattı. Yurt içinde ve yurt dışında herkesin Türk milletinin demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu gördüğünü belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu millete özür borçlu olanlar var, 14 Mayıs'tan önce farklı şeyler söyleyip, başta PKK olmak üzere, 14 Mayıs'ta milletimizden tokadı yedikten sonra adeta 'U' dönüşü yapmaya çalışanların bu millete bir özür borcu vardır. Şehitlerimizin kemiklerini sızlattılar. Tüm şehit yakınlarımıza özür borçları vardır. Sandık gecesi hepimiz büyük bir olgunlukla, tıpkı seçim gününde olduğu gibi sonuçları beklerken çıkıp da milletin gözünün içine baka baka '81 bir ilde, yani tüm illerde öndeyiz, kazandık, kazanıyoruz' diyenlerin bir özür borcu vardır. Çünkü milletimize yalan söylemişlerdir. Zaten görüyoruz, maşallah yani yalan söylemede rekor üstüne rekor. Yani doğruyu yalan bulamazlarsa belki söylerler, o noktaya geldiler gerçekten. Yalan söylemeye devam etsin. Ama yalan bulmazsa da zorlanmıyorlar."

- "Millet gerçek yüzünüzü gördü"

Çavuşoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ortaya çıkardığı projelerle Azerbaycan'ı yok saydığını, turizmciyi, çiftçiyi, vatandaşı tedirgin edecek açıklamalarda bulunduğu için özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve HDP ile Yeşil Sol'un da terör örgütünün bir uzantısı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na bir soru sormak istiyorum. Daha önceki konuşmalarımızda 'YPG bir terör örgütü değildir' demiştiniz. Şimdi samimiyseniz ikinci tur öncesi çıkın söyleyin, YPG bir terör örgütü müdür, değil midir, size göre? Bize göre de işbirliği yapan, onları destekleyen, Amerika'ya göre de raporlarına göre de NATO'nun bazı raporlarına göre de YPG ile PKK arasında hiçbir fark yok. Şimdi Kılıçdaroğlu'na ve son günlerde milletten tokat yedikten sonra adeta 'terörle mücadele edeceğiz' gibi söylemleri için dolanlara soruyorum. YPG terör örgütü müdür değil midir? Tekrar soruyorum. 'Suriye'den çekileceğiz, operasyonları sonlandıracağız' dediniz. Şimdi ne diyorsunuz? 'Irak'tan çekileceğiz' dediniz, şimdi ne diyorsunuz? 'Libya'dan çekileceğiz' dediniz. Şimdi ne söylüyorsunuz? Açık konuşun. Millet gerçek yüzünüzü gördü de bir kere daha görsün."

- "Cumhur İttifakı'na oy verenlere 'cahil' dediniz"

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı olarak kendilerinin hep umut aşıladıklarını, Türkiye Yüzyılı'ndan, Türk'ün, Türk dünyasının şahlanışından bahsettiklerini, karşı ittifakın ise hep korku saldığını, tehditte ve nefret söylemlerinde bulunduğunu ifade etti.

Milletin karalayıcı, yıkıcı politikaya destek vermediğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayi ürünlerine bile 'dokunacağız' dediniz. Milletten özür dileyeceksiniz. Ayrıca seçimden sonra milletimizi aşağıladınız. Cumhur İttifakı'na oy verenlere 'cahil' dediniz. Senin ne üstünlüğün var bu milletten? Siz bu milleti enayi mi, salak mı zannediyorsunuz? Af edersiniz. Milletimiz gerçeği görmüyor mu? Kandırabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Önce kandırmak için yalandan söylüyorsunuz, iftiralar atıyorsunuz. Hep nefret söylemi içinde oluyorsunuz, sonra da milletimiz oy vermeyince 'bu millet cahil' diyorsunuz. Sizin depremzedelere bir ödül borcunuz var. Siz ve avaneleriniz depremzede kardeşlerimize hakaret ettiniz, küfrettiniz. Neden? Size oy vermedi diye. Sizin oralara gidip kara propagandanıza depremzede kardeşlerimizin kanacağını mı zannettiniz?"

(Sürecek)






Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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