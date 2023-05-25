Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 24, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler sahilleri doldurdu.

Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler hem denize girdi hem de aileleriyle deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.

Bazıları bisiklete binip yürüyüş yaparken, bazıları ise parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Sahilde güneşin tadını çıkaran tatilcilerden Ukraynalı Lada Konavic, savaş nedeniyle 1 yıl önce yakınlarıyla Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Antalya'nın çok güzel olduğunu belirten Konavic, "Antalya'yı çok seviyorum, insanları iyi, yemekleri güzel. Deniz ve dağlarıyla çok güzel." dedi.

Ukraynalı Oksana Konavic de Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.