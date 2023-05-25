Antalya'da firari 2 hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K ile 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.





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