Antalya'da araç hırsızlarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da araç hırsızlarına yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, son 1 aylık süreçte, sosyal medya platformlarında Konya, Karaman, Burdur ve Denizli'de "evraksız araç" adı altında ilan verilmesi suretiyle çalıntı araçların piyasa değerinden düşük fiyata satıldığı ihbarı üzerine "Kontak" operasyonu düzenledi.

Yaklaşık 500 güvenlik kamerasını inceleyen ekiplerin operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı serbest bırakılırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin çaldığı toplam piyasa değerleri 2 milyon 545 bin Türk lirası olduğu değerlendirilen 10 araç sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.