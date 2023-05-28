İlk kez oy kullanmaya "can dostuyla" geldi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sandığa ilk kez giden 18 yaşındaki seçmen, oy kullanmaya "can dostum" dediği köpeğiyle geldi.

İlk kez oy kullanacağı Barbaros İlkokuluna annesi ve "Mia" isimli köpeğiyle gelen İrem Ayşe Bazoğlu, ilgi çekti.

Kucağında taşıdığı köpeği ile sandığa oyuna atan Bazoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlk tur seçiminde 18 yaşına basmasına 4 gün kaldığı için oy kullanamadığını ifade eden Bazoğlu, "Oyumu kullanmak bu seçime nasip oldu. Köpeğimizi yürüyüşe de çıkarmış olduk. Evimiz zaten buraya yakın. Oy kullandığım için birazcık heyecanlıyım ama mutluyum." dedi.

Anne Nurşen Kurtuluş ise kızı oy kullanacağı için çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah vatanımıza millet hayırlı uğurlu olsun. Her şey güzel olsun." dedi.

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