Antalya'da "2. Barofest Yaza Merhaba Festivali" düzenlenecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Barosu ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek "2. Barofest Yaza Merhaba Festivali"nde 3 gün boyunca baro müzik grupları konser verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi yapılacak festival, 6-8 Temmuz tarihlerinde Hayat Park'ta gerçekleştirilecek.

Festival boyunca konserlerde Full House Antalya Barosu, Resen Adana Barosu, Özkan Şenyurt Değişik İş- İzmir Barosu ve SSÇ Denizli Barosu, Esas Bursa Barosu, İşbu Konya Barosu, Isparta Barosu H.N.D müzik grupları sahne alacak.

Konserler, ücretsiz olarak tüm müzikseverlere açık olacak.



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