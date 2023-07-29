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        Elmalı Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerler el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:43
        Elmalı Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerler el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor

        ANTALYA (AA) - Elmalı Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerler hem el sanatlarının öğreniyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

        Eğitim merkezinde yıl boyu çeşitli el sanatlarını öğrenen kursiyerler için ilçenin çeşitli noktalarında satış stantları kuruluyor.

        Kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler, stantlarda sergilenirken alıcıyla da buluşturuluyor.

        Her hafta farklı usta öğreticinin görevlendirildiği stantlarda bir yandan satış yapılırken bir yandan da kursiyerlerin üretimi devam ediyor.

        Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, kursiyerlerin taleplerine göre eğitim programları hazırladıklarını söyledi.

        Eğitim programlarına ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Avcıoğlu, "Kursiyerlerimizin ortaya koydukları ürünleri sergilemelerine ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına vesile olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

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