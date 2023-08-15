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        GÜNCELLEME 2 - Antalya Akseki'de orman yangını çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 21:59
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        GÜNCELLEME 2 - Antalya Akseki'de orman yangını çıktı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeriyle müdahale edildi.

        Helikopter ve uçaklar havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bu araçların yerine bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Yangına, 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozerle 450 kişilik ekip müdahale ediyor.

        Alevlerle mücadeleye, yakın köylerden gelen vatandaşlar da destek veriyor. Değirmenlik köyünden gelerek ekiplere yardımcı olan Muzaffer Demir, AA muhabirine, yangını duyduğunda arkadaşlarıyla kamyonete binip bölgeye geldiğini söyledi.

        Demir, "Yangını duyduk, 4-5 arkadaş bölgeye geldik. Daha gelenler de oldu. Kısa bir zamanda arabamla buraya geldik. Biz devletimizi, milletimizi seviyoruz. Çalışan insanlardan da fedakarlık bekliyoruz. Vatandaş olarak küreğimle gelmişim ben buraya. Benim için önce vatanım, milletim ve devletim. Devletim varsa ben varım." diye konuştu.

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