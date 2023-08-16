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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar "karlama" ile serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:22
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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar "karlama" ile serinliyor
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı'nın eteklerindeki çukurlardan çıkarılan kar, zorlu bir yolculuğun ardından şerbet olarak satışa sunuluyor.

        Kumluca'da şerbet satarak geçimini sağlayan Ramazan Ulusoy, eşiyle bahar aylarında Kumluca'daki Kızlar Sivrisi Dağı'nın eteklerindeki çukurlara kar depoluyor.

        Karın erimemesi için üzerini kalın örtülerle kapatan Ulusoy, yazın sıcaklıkların ve nemin artmasıyla birlikte zorlu patikaları tırmanarak belirlediği bu noktalara ulaşıyor.

        Testere yardımıyla büyük küp şeklinde kestiği karı traktörle Kumluca'ya getiren Ulusoy, semt pazarlarında şekerli, pekmezli, ballı veya meyveli kar şerbeti olarak bardağını 15 liradan satıyor.

        Her hafta dağdan kar taşıyan Ulusoy, hem sıcaktan bunalanları serinletiyor hem de gelir elde ediyor.

        Ulusoy, yaptığı açıklamada, 15 yıldır bahar aylarında üzerine örtü örterek çukurlara gömdüğü karı yazın çıkararak, satışa sunduğunu anlattı.

        İhtiyaç sahibi vatandaşlara şerbeti ikram ettiğini anlatan Ulusoy, "Geçimimi bununla sağlıyorum. Baharın çukurlara karı bastırıp, yazın testerelerle keserek taşıyoruz. Hakiki doğal kar budur, lezzetli şerbetler yapıyoruz. Hem serinlemek isteyenlere destek oluyorum hem para kazanıyorum." dedi.

        Antalya'nın batı ilçelerinde yörenin kültürünü, yaşamını yansıtan videolar çekerek sosyal medya hesabında paylaşan Şaban Dede, kentte "karlama" olarak da bilinen kar şerbetinin zorlu koşullarda çıkarılarak taşındığını söyledi.

        Kar şerbetinin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Dede, "Sıcak havadan bunalanlar doğal kar şerbetiyle serinliyor. Oldukça sevilerek tüketiliyor. Karın ilçe merkezine ve sahillere kadar erimeden ulaştırılmasındaki meşakkati göstermek istedim." diye konuştu.

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