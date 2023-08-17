Antalya'da kamyon ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı
Serik ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Erol Demir (55) yönetimindeki 07 AOL 01 plakalı otomobil, Yanköy mahallesinde Hakkı Bozan (56) idaresindeki plakalı tespit edilemeyen kamyon çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.