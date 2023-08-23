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        Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:50
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        Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da yapılacak
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        ANTALYA (AA) - Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil, Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışı, 9-10 Eylül'de Kepez Drag Pisti'nde yapılacak. Yarışa, Türkiye'nin dört bir yanından hız tutkunlarının katılması bekleniyor.

        Katılımcılar 402 metre uzunluğundaki pistte mücadele edecek.

        Antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle başlayacak yarışın ikinci gününde sporcular, performanslarını sergileyecek.

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