Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Deniz ve kumuyla ünlü Suluada'da tur tekneleri için "plaja mesafeli bağlama yeri" talebi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:08 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz ve kumuyla ünlü Suluada'da tur tekneleri için "plaja mesafeli bağlama yeri" talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da ziyaretçilerine mavinin her tonunu sunan Suluada'da tatilcilerin yüzdüğü alanı rahatlatmak için "plaja mesafeli tur tekneleri bağlama yeri" talep ediliyor.

        Antalya'ya gelen tatilciler, ender güzellikteki koyları yakından görmek için tekne turlarına katılıyor. Turlarda, Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi açıklarındaki Suluada güzergahı da yer alıyor.

        Üzerinde yerleşim bulunmayan, su altı mağaraları, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokları ile orfozların yuvası olan ve adını tatlı su kaynağı barındırmasından alan ada, ziyaretçileri cezbediyor.

        Sabah saatlerinde Adrasan Plajı'ndan demir alan teknelerle Suluada'ya gelen tatilciler, beyaz kumsalı ve turkuaz berrak suyuyla ünlü adada denize giriyor, güneşleniyor.

        Her gün çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Suluada'ya gelen onlarca tekne, halatlarını sahildeki kayalıklara bağlıyor. Tatilciler, sahildeki çok sayıda halat nedeniyle yürümekte bile güçlük çekiyor.

        Sahilin 3-4 metre yakınına kadar gelerek bitişik halde duran tekneler nedeniyle tatilciler, yüzmekte zorluk yaşıyor.

        "Antalya'nın Maldivleri" olarak ünlenen adada, özellikle tercih edilen iki plaj bulunuyor. Bölgedeki tekneciler ve tatilciler, adada bunların çevresini saran tekneler için plaja mesafeli bağlama yeri talep ediyor.

        Böylece hem denize çapa atan teknelerin adanın doğallığına zarar vermesinin önüne geçilmesi hem de tatilcilerin daha geniş alanda manzaranın ve masmavi suların keyfini yaşaması isteniyor.

        - "Tekneler iplerini adadaki kayalıklara bağlıyor"

        Antalya Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve tekne sahibi turizmci Tahir Arslan, adanın son 10 yılda çok popüler olduğunu söyledi.

        Önceleri buraya 1-2 tekneyle tur düzenlenirken son 10 yılda sayının hızla artarak 124'e ulaştığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

        "Adrasan'dan günde bu teknelerle yaklaşık 10 bin turist mavi turlara katılıyor ve Suluada'ya geliyor. Teknelerin hepsi adadaki sahile yanaşıyor. Tekneler iplerini adadaki kayalıklara bağlıyor. Tatilciler sahilde yürürken onlarca ipin üzerinden atlamak zorunda kalıyor. Tekneler de yan yana sahile yanaştığı için adada yüzecek yer de kalmıyor. Suluada'da yüzme sahası oluşturmak için girişimde bulunduk. Beyaz plaja en az 10 metre mesafede kayalara bağlanacak ağır halatlara ya da çevreye zarar vermeyecek sabit tonozlara tekneleri bağlamak istiyoruz. O zaman hiçbir misafirimiz rahatsız olmayacak. Biz ne tatilcilere ne teknecilere ne de denizdeki canlılara zarar vermeden bölgede yapılabilir bir turizm oluşturmak istiyoruz. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığımız bu konuda çalışma başlattı."

        Tekne işletmecisi Ramazan Acar ise bölgede teknelerin yanaşacağı bir alan olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti.

        Suluada'nın Antalya'nın gözbebeği haline geldiğini belirten Acar, "Suluada dünyada çok popüler oldu. Ancak tekneci olarak bölgede insanların yüzme alanının kalmaması bizi muzdarip ediyor. Önde duba şeklinde şerit kurup insanlara yüzme alanı bırakmamız gerekiyor. Bu konuda yardım istiyoruz." dedi.

        Tekne kaptanı Duygu Fatma Tuncer de Suluada'ya tekneyle yanaşırken burada yüzenleri uzaklaştırmaya çalıştıklarını kaydederek, "İnsanlar da mağdur oluyor. Adanın 10-15 metre açığında yanaşacağımız bir yer olursa insanlara yüzme alanı oluşur. Yüzme alanı olunca burası eminim daha fazla ilgi çekecektir." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Diyarbakır'daki yangın kontrol altında
        Diyarbakır'daki yangın kontrol altında
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        Finike'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Finike'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        'İş yeri açan yabancılar, Türk çalıştırmak zorunda olmalı'
        'İş yeri açan yabancılar, Türk çalıştırmak zorunda olmalı'
        Antalya'da Geleneksel İbradı ve Ormana Üzüm festivalleri düzenlenecek
        Antalya'da Geleneksel İbradı ve Ormana Üzüm festivalleri düzenlenecek
        Büyük Taarruz'un kayıp şehitlerini, jeoradar buluyor
        Büyük Taarruz'un kayıp şehitlerini, jeoradar buluyor
        AFYONKARAHİSAR'DA EVDE ESRARENGİZ PATLAMA; 1 YARALI  
        AFYONKARAHİSAR'DA EVDE ESRARENGİZ PATLAMA; 1 YARALI  
        Alanya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü