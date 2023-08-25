Deniz ve kumuyla ünlü Suluada'da tur tekneleri için "plaja mesafeli bağlama yeri" talebi

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da ziyaretçilerine mavinin her tonunu sunan Suluada'da tatilcilerin yüzdüğü alanı rahatlatmak için "plaja mesafeli tur tekneleri bağlama yeri" talep ediliyor.

Antalya'ya gelen tatilciler, ender güzellikteki koyları yakından görmek için tekne turlarına katılıyor. Turlarda, Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi açıklarındaki Suluada güzergahı da yer alıyor.

Üzerinde yerleşim bulunmayan, su altı mağaraları, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokları ile orfozların yuvası olan ve adını tatlı su kaynağı barındırmasından alan ada, ziyaretçileri cezbediyor.

Sabah saatlerinde Adrasan Plajı'ndan demir alan teknelerle Suluada'ya gelen tatilciler, beyaz kumsalı ve turkuaz berrak suyuyla ünlü adada denize giriyor, güneşleniyor.

Her gün çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Suluada'ya gelen onlarca tekne, halatlarını sahildeki kayalıklara bağlıyor. Tatilciler, sahildeki çok sayıda halat nedeniyle yürümekte bile güçlük çekiyor.

Sahilin 3-4 metre yakınına kadar gelerek bitişik halde duran tekneler nedeniyle tatilciler, yüzmekte zorluk yaşıyor.

"Antalya'nın Maldivleri" olarak ünlenen adada, özellikle tercih edilen iki plaj bulunuyor. Bölgedeki tekneciler ve tatilciler, adada bunların çevresini saran tekneler için plaja mesafeli bağlama yeri talep ediyor.

Böylece hem denize çapa atan teknelerin adanın doğallığına zarar vermesinin önüne geçilmesi hem de tatilcilerin daha geniş alanda manzaranın ve masmavi suların keyfini yaşaması isteniyor.

- "Tekneler iplerini adadaki kayalıklara bağlıyor"

Antalya Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve tekne sahibi turizmci Tahir Arslan, adanın son 10 yılda çok popüler olduğunu söyledi.

Önceleri buraya 1-2 tekneyle tur düzenlenirken son 10 yılda sayının hızla artarak 124'e ulaştığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Adrasan'dan günde bu teknelerle yaklaşık 10 bin turist mavi turlara katılıyor ve Suluada'ya geliyor. Teknelerin hepsi adadaki sahile yanaşıyor. Tekneler iplerini adadaki kayalıklara bağlıyor. Tatilciler sahilde yürürken onlarca ipin üzerinden atlamak zorunda kalıyor. Tekneler de yan yana sahile yanaştığı için adada yüzecek yer de kalmıyor. Suluada'da yüzme sahası oluşturmak için girişimde bulunduk. Beyaz plaja en az 10 metre mesafede kayalara bağlanacak ağır halatlara ya da çevreye zarar vermeyecek sabit tonozlara tekneleri bağlamak istiyoruz. O zaman hiçbir misafirimiz rahatsız olmayacak. Biz ne tatilcilere ne teknecilere ne de denizdeki canlılara zarar vermeden bölgede yapılabilir bir turizm oluşturmak istiyoruz. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığımız bu konuda çalışma başlattı."

Tekne işletmecisi Ramazan Acar ise bölgede teknelerin yanaşacağı bir alan olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti.

Suluada'nın Antalya'nın gözbebeği haline geldiğini belirten Acar, "Suluada dünyada çok popüler oldu. Ancak tekneci olarak bölgede insanların yüzme alanının kalmaması bizi muzdarip ediyor. Önde duba şeklinde şerit kurup insanlara yüzme alanı bırakmamız gerekiyor. Bu konuda yardım istiyoruz." dedi.

Tekne kaptanı Duygu Fatma Tuncer de Suluada'ya tekneyle yanaşırken burada yüzenleri uzaklaştırmaya çalıştıklarını kaydederek, "İnsanlar da mağdur oluyor. Adanın 10-15 metre açığında yanaşacağımız bir yer olursa insanlara yüzme alanı oluşur. Yüzme alanı olunca burası eminim daha fazla ilgi çekecektir." ifadelerini kullandı.