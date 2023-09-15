Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Demre'de çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Demre ilçesinde belediyenin çöp dökme alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demre'de çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gürses ve Davazlar Mahallesi'ndeki belediyenin çöp dökme alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çöplük alanda başlayan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor

        Benzer Haberler

        İstanbul, ağustosta yabancıya konut satışında Antalya'yı geçti
        İstanbul, ağustosta yabancıya konut satışında Antalya'yı geçti
        Doha ve Antalya limanları arasında kruvaziyer turizmi için işbirliği yapıla...
        Doha ve Antalya limanları arasında kruvaziyer turizmi için işbirliği yapıla...
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gösteri merkezinde iki haftada 1 yunus ve 1 fok öldü 
        Gösteri merkezinde iki haftada 1 yunus ve 1 fok öldü 
        Olimpos'ta 'atık su' tartışması
        Olimpos'ta 'atık su' tartışması
        Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağının sözleşmesi, milyonluk borç ve usul...
        Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağının sözleşmesi, milyonluk borç ve usul...