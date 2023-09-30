Alanyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Adana Demirspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.