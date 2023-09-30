Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Adana Demirspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.

        Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Antalya İl Kongresi'nde konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Antalya İl Kongresi'nde konuştu:
        Altın Portakal'ın 60 yıllık tarihinde 3'üncü iptal
        Altın Portakal'ın 60 yıllık tarihinde 3'üncü iptal
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Antalya'da erkek cesedi bulundu
        Antalya'da erkek cesedi bulundu
        Antalya'da bir kişi arazide ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi arazide ölü bulundu