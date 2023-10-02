Alanya'da tatil yaptığı otelde fenalaşan Alman turist öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin odasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alman turist, yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin odasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alman turist, yaşamını yitirdi.
Avsallar Mahallesi'nde bir otelde ailesiyle tatil yapan Almanya vatandaşı Wilhelmine Heike Waktas (66) odasında rahatsızlandı.
Eşinin yardım istemesi üzerine otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi, fenalaşan Waktas'ı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Waktas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.