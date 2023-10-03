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        Elmalı'da elma hasadı başladı

        Elmalı ilçesinde elma hasadının başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:20
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        Elmalı'da elma hasadı başladı
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        Elmalı ilçesinde elma hasadının başladığı bildirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, AA muhabirine, ilçenin etrafının yüksek dağlar ile çevrili olmasının elma üretimi için çok uygun olduğunu söyledi.

        Boğatimur, dünyanın en kaliteli ve lezzetli elmasının ilçelerinde yetiştiğini öne sürerek, "Elmalı, elma üretim miktarı ve kalitesi açısından Türkiye'nin en iyileri arasında yer almaktadır. İlçede, 100 bin dekar alanda yıllık 350 bin ton elma üretimi gerçekleştiriliyor. Bu yıl ki elma hasadımız başladı. Fiyatının 9-10 lira arasında olması bekleniyor." diye konuştu.​​​​​​​

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