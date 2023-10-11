Gloria Sports Arena, TMOK akreditasyonlu ilk "Olimpiyat Antrenman Merkezi" seçildi

Gloria Sports Arena'nın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) değerlendirmesiyle Türkiye'de ilk defa "Olimpiyat Antrenman Merkezi" unvanını almaya hak kazandığı bildirildi.

Gloria Sports Arena'dan yapılan açıklamaya göre, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sports Arena Üst Düzey Yöneticisi Elif Özdemir, düzenlenen törenle unvanı aldı.

Özdemir, törende yaptığı açıklamada, "Olympic Training Center" unvanı almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gloria Sports Arena'da 50'den fazla branşta hizmet verdiklerine dikkati çeken Özdemir, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde başta milli sporcular olmak üzere dünyanın dört bir yanından şampiyon sporcuları ağırlayacaklarını kaydetti.

Sporcular için sunulan imkanların TMOK tarafından onaylanmasının önemine işaret eden Özdemir, "Uluslararası sporcu ve takımlarla olan temaslarını daha da artırarak dünya ölçeğinde bir merkez olma hedefinde emin adımlarla ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TMOK Başkanı Uğur Erdener ise merkezin dünyanın en iyi tesislerinden olduğunu aktardı.

Tesiste bir sporcunun bütün ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Erdener, "TMOK tarafından akredite edilmesi buraya prestij getirecek. Yüksek standartlara sahip bu tesisin elbette bir maliyeti var ama sporcuların başarısı o maliyete de değer." ifadelerini kullandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, kamplarına ev sahipliği yapan tesisin önlerindeki dönemde de Türk sporuna büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da tesiste istediği her şeyi fazlasıyla bulduğunu ve bu nedenle mutlu olduğunu vurguladı.

İngiliz yüzücü Benjamin Proud ise 7 yıldır tesiste antrenman yaptığını ve elde ettiği 3 şampiyonlukta burada yaptığı kampın etkisinin olduğunu kaydetti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da yüksek standartlara sahip tesis sayesinde Antalya'nın olimpiyat takımlarına ev sahipliği yapacağını ifade etti.