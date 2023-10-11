Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gloria Sports Arena, TMOK akreditasyonlu ilk "Olimpiyat Antrenman Merkezi" seçildi

        Gloria Sports Arena'nın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) değerlendirmesiyle Türkiye'de ilk defa "Olimpiyat Antrenman Merkezi" unvanını almaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gloria Sports Arena, TMOK akreditasyonlu ilk "Olimpiyat Antrenman Merkezi" seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gloria Sports Arena'nın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) değerlendirmesiyle Türkiye'de ilk defa "Olimpiyat Antrenman Merkezi" unvanını almaya hak kazandığı bildirildi.

        Gloria Sports Arena'dan yapılan açıklamaya göre, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sports Arena Üst Düzey Yöneticisi Elif Özdemir, düzenlenen törenle unvanı aldı.

        Özdemir, törende yaptığı açıklamada, "Olympic Training Center" unvanı almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Gloria Sports Arena'da 50'den fazla branşta hizmet verdiklerine dikkati çeken Özdemir, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde başta milli sporcular olmak üzere dünyanın dört bir yanından şampiyon sporcuları ağırlayacaklarını kaydetti.

        Sporcular için sunulan imkanların TMOK tarafından onaylanmasının önemine işaret eden Özdemir, "Uluslararası sporcu ve takımlarla olan temaslarını daha da artırarak dünya ölçeğinde bir merkez olma hedefinde emin adımlarla ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        TMOK Başkanı Uğur Erdener ise merkezin dünyanın en iyi tesislerinden olduğunu aktardı.

        Tesiste bir sporcunun bütün ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Erdener, "TMOK tarafından akredite edilmesi buraya prestij getirecek. Yüksek standartlara sahip bu tesisin elbette bir maliyeti var ama sporcuların başarısı o maliyete de değer." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, kamplarına ev sahipliği yapan tesisin önlerindeki dönemde de Türk sporuna büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

        Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da tesiste istediği her şeyi fazlasıyla bulduğunu ve bu nedenle mutlu olduğunu vurguladı.

        İngiliz yüzücü Benjamin Proud ise 7 yıldır tesiste antrenman yaptığını ve elde ettiği 3 şampiyonlukta burada yaptığı kampın etkisinin olduğunu kaydetti.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da yüksek standartlara sahip tesis sayesinde Antalya'nın olimpiyat takımlarına ev sahipliği yapacağını ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Dehşetin yaşandığı bina yıkılıyor!
        Dehşetin yaşandığı bina yıkılıyor!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı!
        7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Dijital Anadolu Projesi yeni dönemine Antalya'dan başladı
        Dijital Anadolu Projesi yeni dönemine Antalya'dan başladı
        Antalya'da Serik Bilim Festivali başladı
        Antalya'da Serik Bilim Festivali başladı
        Antalya'da çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uygulayan çocuk serbest bırak...
        Antalya'da çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uygulayan çocuk serbest bırak...
        Alanya'da dron ile safari araçları denetlendi
        Alanya'da dron ile safari araçları denetlendi
        Jandarmadan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması
        Jandarmadan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması
        Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, gazetecilerle bir araya geldi:
        Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, gazetecilerle bir araya geldi: