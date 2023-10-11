Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Serik Belediyespor, Malatya Arguvanspor'a penaltılarla elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Serik Belediyespor, Malatya Arguvanspor'a penaltılarla elendi.
Serik İsmail Ogan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Serik Belediyespor, karşılaşmanın 89. dakikasında Burak Özdemir'in golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekibin 90+2. dakikada Mertcan Aşcı'yla bulduğu golle müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
Penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Malatya Arguvanspor 3. tura yükseldi.