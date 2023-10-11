Alanya'da inşaattan düşen Suriyeli işçi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Suriyeli işçi, hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Suriyeli işçi, hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu Muhammed Bakur (30), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikteki asma kattan düştü.
Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Bakur'un cenazesi, Alanya Belediye morguna götürüldü.