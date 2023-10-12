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        Yolcu gemisi "Seven Seas Voyager" Alanya Limanı'na demirledi

        Bahama bayraklı "Seven Seas Voyager" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:14
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        Yolcu gemisi "Seven Seas Voyager" Alanya Limanı'na demirledi
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        Bahama bayraklı "Seven Seas Voyager" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 206 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

        Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 640 yolcu ve 454 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

        "Seven Seas Voyager", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

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