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        Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:24
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        Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

        Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

        Akdeniz ekibi, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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