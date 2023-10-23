Antalya'da yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Alanya'da yabancı uyruklu bir kişinin hesabındaki kripto parayı zorla kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alanya'da yabancı uyruklu bir kişinin hesabındaki kripto parayı zorla kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu D.D'nin kendisini silah zoruyla alıkoyan şüpheli 4 kişinin 15 bin dolar değerinde kripto parasını hesaplarına aktardıkları şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Bunun üzerine çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların da yabancı uyruklu olduğunu belirleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, R.N, Z.G. ve A.A'yı gözaltına aldı, bir şüpheli ise adreste bulunamadı.

İkamette yapılan aramalarda ise 2 silah, silaha ait fişekler, 10 kartuş, kesici alet, sahte ikamet izin belgesi, 335 sentetik ecza hap, Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "yağma" suçundan tutuklandı.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.