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        Türkiye Golf Federasyonu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası sona erdi

        Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan ve İstanbul Airport (İGA) ana sponsorluğunda Antalya'da gerçekleştirilen "TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası" müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:34
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        Türkiye Golf Federasyonu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası sona erdi
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        Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan ve İstanbul Airport (İGA) ana sponsorluğunda Antalya’da gerçekleştirilen "TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası" müsabakaları tamamlandı.

        Antalya Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvada, 20 kulüpten 100'ün üzerinde oyuncu mücadele etti.

        İki gün süren müsabakalar sonunda erkekler grossta Regnum Golf & Country Bodrum Kulübü'nden Hasan Ceylan 135 gross skorla, kadınlarda ise Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp 143 gross skorla birinci oldu. Turnuvanın en iyi skorunu elde eden Hasan Ceylan, TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası şampiyonu oldu ve kupanın üzerine adını yazdırdı.

        Bu anlamlı günde kupayı almanın gururunu yaşadığını dile getiren Hasan Ceylan, “Belki yüzden fazla kupam vardır ama Cumhuriyetimizin 100. yılında, TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nı almak benim için çok anlamlıydı. Bu kupayı almak için sahaya ayrı bir motivasyonla çıktım. Huzurunuzda bu kupayı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bu vatan uğruna canını siper eden silah arkadaşlarına armağan ediyorum.” dedi.

        Erkekler A kategorisinde Taurus Golf Kulübü'nden Ahmet Çağıl 131 skorla birinci, Regnum Golf & Country Bodrum Kulübü'nden Hasan Ceylan 132 skorla ikinci, Titanic Golf Kulübü'nden Emre Bahtoğlu 140 skorla üçüncü oldu.

        Kadınlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Beyhan Goldman Benardete 148 skorla birinci olurken, Bodrum Golf Kulübü’nden Zeynep Süalp 149 skorla ikinci, National BGK’dan Ayşe Demir 159 skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

        Erkekler B kategorisinde Taurus Golf Kulübü’nden Ercan Çek 78 stableford puanla birinci, Korineum Golf Kulübü’nden Soner Yetkili 77 stableford puanla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Osman Emre Aytekin 72 stableford puanla üçüncülüğü elde etti.

        Kadınlar B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü’nden Burcu Mangör 67 stableford puanla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Nursel Çökelek 64 stableford puanla ikinci, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü’nden İnci Görgülü 60 stableford skorla üçüncü basamakta yer aldı.

        Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini TGF Başkan Vekilleri Mehmet Dora ve Ali Özdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Karaduman, Recep Turan, Yasin Akkanat, İlker Erdoğan ile Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akkanat verdi.

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