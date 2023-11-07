AGC İdari Koordinatörü Mediha Düden'in oğlu dünya evine girdi

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) İdari Koordinatörü Mediha Düden'in oğlu Mert Düden, Aysu Sağlam ile evlendi.

Düğüne AGC Başkanı İdris Taş, AGC yönetim kurulu üyeleri, AGC eski başkanı Mevlüt Yeni, siyasi parti temsilcileri, STK, oda başkanları, çiftin akraba ve arkadaşları katıldı.

Düğüne katılan gazeteci ve diğer davetliler gelin ve damatla karşılıklı bol bol oynadı. Gece boyu süren düğün takı merasimi ve pasta kesimi ile devam etti.

AGC İdari Koordinatörü Düden, düğüne katılanlara teşekkür ederek, "Düğünümüze katılımlardan onur duyduk, mutlu günümüzde yanımızda olan, çelenk ve çiçek göndererek yanımızda olduklarını hissettiren herkese teşekkürü borç biliriz." dedi.