Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, Mondihome Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcuların ısınma hareketleriyle başladıkları idman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-yeşilli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.