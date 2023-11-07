Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, Mondihome Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcuların ısınma hareketleriyle başladıkları idman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.