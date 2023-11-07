Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Depremzede çocukların Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı resimler Antalya'da sergileniyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı resimlerden oluşan "Yeniden Doğuş" isimli sergi, Antalya'da açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 20:45 Güncelleme: 07.11.2023 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede çocukların Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı resimler Antalya'da sergileniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı resimlerden oluşan "Yeniden Doğuş" isimli sergi, Antalya'da açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Dokumapark'ta açılan "Afetzede Çocukların Gözünden Cumhuriyet'in 100. Yılı" temalı sergide, depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, İslahiye, Antakya'da kurulan Minika Çocuk Oyun Çadırlarına giden 50 çocuğun eseri yer alıyor.

        Kültür Yolu Festivali Çocuk ve Sokak Etkinlikleri Koordinatörü Kerem Yılmaz, yaptığı açıklamada, serginin oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

        Sergiyi ziyaret edenlerin duygulandığını anlatan Yılmaz, "Biz özellikle çocukların duygularını resme yansıtmalarını çok önemsiyoruz. Bu resimlerin yansımalarında çocukların gördüğü, düşündüğü şeyleri, nasıl bir yoğun duygu dönemi geçirdiklerini görüyoruz. Çocukların özellikle yeniden doğuşunun sanatla sağlanmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda çok kıymetli bir sergi." diye konuştu.

        Minika Çocuk Dergileri Genel Yayın Yönetmeni Salih Zengin ise deprem bölgesindeki çocukların çizdikleri resimlerle Cumhuriyet'in 100. yılına ortak olduklarını dile getirdi.

        Çocukların cumhuriyet coşkusunu ve depremin izlerini birlikte resimlere aktardığını belirten Zengin, eserlerin çocukların içindeki umudu da yansıttığını ifade etti.

        - "Cumhuriyet'in 100. yılına örnek olmuş, çok duygulandık"

        Serginin Genel Koordinatörü Eyüp Bolat da, depremin ilk gününden bu yana çocuklara destek olabilmek için çalıştıklarını anlattı.

        Mevcut şartlar altında Cumhuriyet'in 100. yılı için bir resim çalışması planladıklarını aktaran Bolat, "50 çocuğumuz Cumhuriyet'in 100. yılını, onların hayal dünyasında nasıl bir cumhuriyet olduğunu anlatmak için bu resimleri hazırladılar. Resimlerde de gerek travmaları, gerek geleceğe bakışlarını yansıtmaya çalıştılar. Duygu dolu ve keyifli bir süreçti." ifadelerini kullandı.

        Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan Ramazan Bayrak ise "Çok güzel bir sergi. Çocukların çizdikleri de çok anlamlı, büyüklere de örnek olabilecek bir şey. Cumhuriyet'in 100. yılına örnek olmuş, çok duygulandık." dedi.

        Sergi 19 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sevindiren yağış tahmini!
        Sevindiren yağış tahmini!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
        Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
        Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2...
        Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2...
        Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır'ın öncelikli hedefi olimpiyat kotası alabi...
        Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır'ın öncelikli hedefi olimpiyat kotası alabi...
        AGC İdari Koordinatörü Mediha Düden'in oğlu dünya evine girdi
        AGC İdari Koordinatörü Mediha Düden'in oğlu dünya evine girdi
        Bakan Ersoy: 2023'te Antalya'ya rekor sayıda turist girişi sağlanacak
        Bakan Ersoy: 2023'te Antalya'ya rekor sayıda turist girişi sağlanacak