Depremzede çocukların Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı resimler Antalya'da sergileniyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı resimlerden oluşan "Yeniden Doğuş" isimli sergi, Antalya'da açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı resimlerden oluşan "Yeniden Doğuş" isimli sergi, Antalya'da açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Dokumapark'ta açılan "Afetzede Çocukların Gözünden Cumhuriyet'in 100. Yılı" temalı sergide, depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, İslahiye, Antakya'da kurulan Minika Çocuk Oyun Çadırlarına giden 50 çocuğun eseri yer alıyor.

Kültür Yolu Festivali Çocuk ve Sokak Etkinlikleri Koordinatörü Kerem Yılmaz, yaptığı açıklamada, serginin oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Sergiyi ziyaret edenlerin duygulandığını anlatan Yılmaz, "Biz özellikle çocukların duygularını resme yansıtmalarını çok önemsiyoruz. Bu resimlerin yansımalarında çocukların gördüğü, düşündüğü şeyleri, nasıl bir yoğun duygu dönemi geçirdiklerini görüyoruz. Çocukların özellikle yeniden doğuşunun sanatla sağlanmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda çok kıymetli bir sergi." diye konuştu.

Minika Çocuk Dergileri Genel Yayın Yönetmeni Salih Zengin ise deprem bölgesindeki çocukların çizdikleri resimlerle Cumhuriyet'in 100. yılına ortak olduklarını dile getirdi.

Çocukların cumhuriyet coşkusunu ve depremin izlerini birlikte resimlere aktardığını belirten Zengin, eserlerin çocukların içindeki umudu da yansıttığını ifade etti.

- "Cumhuriyet'in 100. yılına örnek olmuş, çok duygulandık"

Serginin Genel Koordinatörü Eyüp Bolat da, depremin ilk gününden bu yana çocuklara destek olabilmek için çalıştıklarını anlattı.

Mevcut şartlar altında Cumhuriyet'in 100. yılı için bir resim çalışması planladıklarını aktaran Bolat, "50 çocuğumuz Cumhuriyet'in 100. yılını, onların hayal dünyasında nasıl bir cumhuriyet olduğunu anlatmak için bu resimleri hazırladılar. Resimlerde de gerek travmaları, gerek geleceğe bakışlarını yansıtmaya çalıştılar. Duygu dolu ve keyifli bir süreçti." ifadelerini kullandı.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan Ramazan Bayrak ise "Çok güzel bir sergi. Çocukların çizdikleri de çok anlamlı, büyüklere de örnek olabilecek bir şey. Cumhuriyet'in 100. yılına örnek olmuş, çok duygulandık." dedi.

Sergi 19 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.