Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da, "Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu", "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları", "Konar Göçer" ve "Neden" sergileri ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da, "Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu", "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları", "Konar Göçer" ve "Neden" sergileri ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında konserlerden sergilere, konferanslardan opera ve bale gösterilerine kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya ziyaretlerindeki fotoğrafların yer aldığı "Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu" sergisi festival Atatürk Evi ve Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, festival sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

- Side Antik Tiyatro'da "Sonsuzluk Kapıları" sergileniyor

Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet'in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları" isimli NFT sergisi Side Antik Tiyatro'da sergileniyor.

İki sanatçının NFT sergisi, kökleri Mezopotamya'ya uzanan, Osmanlı tezhiplerinde ve çinilerinde görülen, sonsuzu hedef alan, sınırlandırılmamış kompozisyon anlayışını teknolojiyle buluşturuyor.

- Antalya Nekropol Müzesi'nde "Konar Göçer" sergisi

Festivalin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını gerçekleştirdiği Antalya Nekropol Müzesi'nde "Çoban Ressam" olarak anılan Sinan Demir'in çobanlığa sürrealist bir bakış açısıyla yaklaştığı "Konar Göçer" isimli sergisi de ilgi çekiyor.

Demir'in sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı 12 Kasım'da sona erecek sergi 10.00-21.00 saatlerinde meraklılarını bekliyor.

- Şehit Mehmet Emin Ünlü anısına "Neden" sergisi

Şehit Mehmet Emin Ünlü anısına hazırlanan "Neden" isimli karma sergi ise Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

11 Kasım'da sona erecek sergi 09.30-18.00 saatlerinde görülebilecek.