Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da, "Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu", "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları", "Konar Göçer" ve "Neden" sergileri ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:11 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da, "Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu", "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları", "Konar Göçer" ve "Neden" sergileri ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında konserlerden sergilere, konferanslardan opera ve bale gösterilerine kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya ziyaretlerindeki fotoğrafların yer aldığı "Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu" sergisi festival Atatürk Evi ve Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Sergi, festival sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

        - Side Antik Tiyatro'da "Sonsuzluk Kapıları" sergileniyor

        Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet'in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları" isimli NFT sergisi Side Antik Tiyatro'da sergileniyor.

        İki sanatçının NFT sergisi, kökleri Mezopotamya'ya uzanan, Osmanlı tezhiplerinde ve çinilerinde görülen, sonsuzu hedef alan, sınırlandırılmamış kompozisyon anlayışını teknolojiyle buluşturuyor.

        - Antalya Nekropol Müzesi'nde "Konar Göçer" sergisi

        Festivalin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını gerçekleştirdiği Antalya Nekropol Müzesi'nde "Çoban Ressam" olarak anılan Sinan Demir'in çobanlığa sürrealist bir bakış açısıyla yaklaştığı "Konar Göçer" isimli sergisi de ilgi çekiyor.

        Demir'in sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı 12 Kasım'da sona erecek sergi 10.00-21.00 saatlerinde meraklılarını bekliyor.

        - Şehit Mehmet Emin Ünlü anısına "Neden" sergisi

        Şehit Mehmet Emin Ünlü anısına hazırlanan "Neden" isimli karma sergi ise Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        11 Kasım'da sona erecek sergi 09.30-18.00 saatlerinde görülebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi

        Benzer Haberler

        Antalya Valisi Şahin'den "10 Kasım" mesajı
        Antalya Valisi Şahin'den "10 Kasım" mesajı
        Göz hekimleri "57. Ulusal Oftalmoloji Kongresi"nde buluştu
        Göz hekimleri "57. Ulusal Oftalmoloji Kongresi"nde buluştu
        Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
        Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
        Antalya'da bir kişi cami bahçesinde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi cami bahçesinde ölü bulundu
        Antalya polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı