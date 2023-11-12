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        Futbol: Bölgesel Amatör Ligi

        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 5. haftasında kendi evinde karşılaştığı Manavgat Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:05 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:16
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        Futbol: Bölgesel Amatör Ligi
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        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 5. haftasında kendi evinde karşılaştığı Manavgat Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Emre Hikmet Arcan, Vedat Altan ve Gözde Kan hakem üçlüsü yönetti.

        Maçın 22'inci dakikasında gelişen bir atakta Kumluca Belediyespor, konuk Manavgat Belediyespor ceza alanı ön çizgisinde yapılan faulle serbest vuruş kazandı. Kumluca Belediyespor'dan Mustafa Engin Ulutaş, serbest vuruşta topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

        Maçın 89'uncu dakikasında Kumluca Belediyespor ceza alanı içinde yaşanan karambolde direkten dönen topu iyi takip eden konuk takımdan Ahmet Keleş maçta beraberliği sağlayan golü buldu.

        Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç, 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kumluca Belediyespor, 19 Kasım Pazar günü Uşak temsilcisi Sivaslı Belediyespor'a konuk olacak.

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