Finike Belediye Başkanı Geyikçi toptancı halini ziyaret etti

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, toptancı halini ziyaret etti.

Yeni sezonun başlaması nedeniyle gerçekleşen ziyarette Geyikçi, esnaflara sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Finike Komisyoncular Derneği Başkanı İsmail Karataş ve hal esnaflarının taleplerini de dinleyen Geyikçi, önümüzdeki günlerde halin çevre düzenlemesinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

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