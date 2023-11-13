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        Finike Belediye Başkanı Geyikçi toptancı halini ziyaret etti

        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, toptancı halini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:04 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:06
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        Finike Belediye Başkanı Geyikçi toptancı halini ziyaret etti
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        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, toptancı halini ziyaret etti.

        Yeni sezonun başlaması nedeniyle gerçekleşen ziyarette Geyikçi, esnaflara sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

        Finike Komisyoncular Derneği Başkanı İsmail Karataş ve hal esnaflarının taleplerini de dinleyen Geyikçi, önümüzdeki günlerde halin çevre düzenlemesinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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