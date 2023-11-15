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        Serik Devlet Hastanesi'nde başhekim değişikliği

        Serik Devlet Hastanesi Başhekimliğinden emekli olan Dr. Yusuf Kara'nın yerine Demre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Kurt atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:55
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        Serik Devlet Hastanesi'nde başhekim değişikliği
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        Serik Devlet Hastanesi Başhekimliğinden emekli olan Dr. Yusuf Kara'nın yerine Demre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Kurt atandı.

        Serik Devlet Hastanesi'nde 12 yıldır başhekimlik görevini yürüten Kara, görev süresinin dolması üzerine ayrıldı.

        Yerine atanan Kurt'un da ileriki günlerde görevine başlaması bekleniyor.

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