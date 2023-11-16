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        Alanya'da abartı egzoz kullanan sürücülere para cezası

        Antalya'nın Alanya ilçesinde araçlarında abartı egzoz kullandığı ve yüksek sesle müzik dinlediği belirlenen sürücülere para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:59 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:19
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        Alanya'da abartı egzoz kullanan sürücülere para cezası
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde araçlarında abartı egzoz kullandığı ve yüksek sesle müzik dinlediği belirlenen sürücülere para cezası uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlarla ilgili çalışma gerçekleştirildi.

        Çok sayıda ekibin farklı noktalarda yaptığı denetimlerde yüksek sesle müzik dinleyen, aracında abart egzoz kullanan ve süspansiyon sistemlerinde değişiklik yapan otomobil sürücüleri tespit edildi.

        Uygulamada kapsamında 18 araç trafikten men edilirken 62 sürücüye toplamda 230 bin 838 lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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