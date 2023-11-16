Alanya'da abartı egzoz kullanan sürücülere para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde araçlarında abartı egzoz kullandığı ve yüksek sesle müzik dinlediği belirlenen sürücülere para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlarla ilgili çalışma gerçekleştirildi.

Çok sayıda ekibin farklı noktalarda yaptığı denetimlerde yüksek sesle müzik dinleyen, aracında abart egzoz kullanan ve süspansiyon sistemlerinde değişiklik yapan otomobil sürücüleri tespit edildi.

Uygulamada kapsamında 18 araç trafikten men edilirken 62 sürücüye toplamda 230 bin 838 lira ceza kesildi.