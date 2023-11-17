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        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da başladı

        13. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:26 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:26
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        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da başladı
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        13. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya'da başladı.

        Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 21 ülkeden 398 sporcu katılıyor.

        Türkiye'nin 36 sporcuyla temsil edildiği şampiyonanın ilk gününde, gençler ve büyüklerde eleme turları gerçekleştirildi.

        Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, açılış töreninin ardından AA muhabirine, Aerobik Cimnastik branşında Türkiye'nin önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

        Sporcuların yetiştirilmesi konusunda oldukça ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Çelen, "Aerobik Cimnastik branşında Türkiye olarak çok iyi durumdayız. Dünya şampiyonuyuz. Ayşe Begüm Onbaşı'yı artık herkes tanıyor, alttan gelen jenerasyonlarımızda çok başarılı geliyor. Bununla ilgili teknik komitemiz, hocalarımız ciddi çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

        - "İnşallah buradan madalya ve madalyalar çıkacak"

        Turizm kenti Antalya'nın spor turizmiyle ön plana çıktığına değinen Çelen, kentin cimnastik branşında dünyanın ve Avrupa'nın merkezlerinden biri haline gelmesi için çalıştıklarını vurguladı.

        Bu yıl kentin cimnastikte önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını aktaran Çelen, şunları kaydetti:

        "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a bu muhteşem salonu Türk cimnastiğine kazandırdığı için teşekkür ederim. Bu sene, önce 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nı, ardından 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı şimdi ise Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nı organize ediyoruz. Asıl amacımız dünya ve Avrupa ülkelerinin Antalya'nın güzelliğini ve bu muhteşem salonu görmelerini sağlamak. Bu salonu gördükten sonra burada kamp yapmak istiyorlar. Bu muhteşem salona hayran kalıyorlar. Türkiye'nin cimnastikte çıkış yakaladığı bu trendi madalyalarla da burada süslemek istiyoruz. Sporcularımıza, antrenörlerimize güveniyoruz. İnşallah burada İstiklal Marşımızı okutmak nasip olur. Hedefimiz 2-3 madalya elde edebilmek. Ben inanıyorum inşallah buradan madalya ve madalyalar çıkacak. "

        Avrupa Cimnastik Federasyonunun asbaşkanlarından Tom Thingvold, açılışta yaptığı konuşmada, tüm sporculara başarılı bir organizasyon geçirmeleri dileğinde bulundu.

        Organizasyonda, Türkiye'yi 36 sporcu temsil ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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