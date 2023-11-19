Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi düzenlendi

        Antalya'da Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneğince (TSRM) düzenlenen 11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi'ne (TSRM-2023) 900 bilim insanı katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneğince (TSRM) düzenlenen 11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi'ne (TSRM-2023) 900 bilim insanı katıldı.

        Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış Ata, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen kongrede gazetecilere yaptığı açıklamada, programa Amerikan Üreme Tıbbı Derneğinin de katılım sağladığını söyledi.

        Kongrede yurt içi ve dışından katılan 900 bilim insanının tecrübelerini paylaşacağını anlatan Ata, her tüp bebek tedavisinin gebelikle sonuçlanmadığını söyledi.

        Tüp bebek denemelerinde başarılı olunamadığında insanların moralleri bozulduğundan tekrar denemekten vazgeçebildiklerini dile getiren Ata, şunları kaydetti:

        "Yapılan şey doğru yapılsa da her seferinde 'Olacaktı da bir şey eksik yapıldığı için olmadı' gibi düşünülüyor. Halbuki o değil her seferinde yeni yumurta, yeni sperm, yeni embriyolar var. İnsanlara ne kadar denedikten sonra daha bambaşka deneysel şeyleri düşünmek gerekir gibi çalışmalar var. Beş kereye kadar, genetik tarama yapılmış embriyolarla 5 kere transfer yapıldığında yüzde 98'den fazlası doğum yapıyor. Heyecanlanacak, panik olacak ya da her seferinde yanına başka bir şey ekleyecek, paranızı, stresinizi, enerjinizi bunlara harcamak yerine, denemeye devam ediyorsanız sonunda büyük olasılıkla insanlar doğuruyor. Bu, 56 ülkede 127 bin hastanın dosyası taranarak ortaya çıkmış gerçek hayat verisi."

        Kongre Sekreteri Doç. Dr. Işıl Kasapoğlu da bazı kanserlerin önlenebildiğini belirterek, aşı yapıldığında HPV enfeksiyonunu baskıladığı için kanser riskinin azaldığını, bundan dolayı 9-26 yaş aralığında hem kız hem erkek çocukların aşılanmasının önerildiğini söyledi.

        Aşının önemini anlatan Kasapoğlu, "Sadece kadınlarda rahim ağzı değil erkeklerde de görülen HPV'ye bağlı gırtlak kanseri gibi risklere karşı erkeklerin de aşılanması öneriliyor. Bunlar, henüz Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takvimine alınmadığı için ücretli aşılar olarak uygulanabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Derneğin Reprodüktif Genetik Özel İlgi Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Evrim Ünsal, tüp bebek tedavilerinin dünyada ve Türkiye'de artık hızını kaybetmeden uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!

        Benzer Haberler

        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyalar verildi
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyalar verildi
        Otomobil, parktaki havuza düştü; sürücü kurtuldu
        Otomobil, parktaki havuza düştü; sürücü kurtuldu
        Antalya'da "5. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi" yapıldı
        Antalya'da "5. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi" yapıldı
        Antalya'da fırtına; ağaçlar devrildi, tekne battı
        Antalya'da fırtına; ağaçlar devrildi, tekne battı
        Turizm sektöründe iş gücü kaybı yaşayan Avrupa'nın gözü, Türkiye'de
        Turizm sektöründe iş gücü kaybı yaşayan Avrupa'nın gözü, Türkiye'de
        Türkiye, son 53 yılın en sıcak 7´nci ekim ayını yaşadı
        Türkiye, son 53 yılın en sıcak 7´nci ekim ayını yaşadı