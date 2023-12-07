Serik Belediyespor'da teknik direktör Engin Korukır dönemi sona erdi
TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 65 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 65 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da teknik direktör Korukır dönemi sona erdi.
Sezon başında teknik direktör Şenol Demir ile anlaşan Serik Belediyespor, kötü gidişatın ardından Ankara Demirspor maçından sonra Engin Korukır ile sözleşme imzalamıştı.
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