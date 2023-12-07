Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik Belediyespor'da teknik direktör Engin Korukır dönemi sona erdi

        TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 65 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik Belediyespor'da teknik direktör Engin Korukır dönemi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 65 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da teknik direktör Korukır dönemi sona erdi.

        Sezon başında teknik direktör Şenol Demir ile anlaşan Serik Belediyespor, kötü gidişatın ardından Ankara Demirspor maçından sonra Engin Korukır ile sözleşme imzalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?

        Benzer Haberler

        ABD'ye kaçırılan 41 eser, Antalya Müzesi'ne geliyor
        ABD'ye kaçırılan 41 eser, Antalya Müzesi'ne geliyor
        Antalya'daki laboratuvarda yapılan toprak analiziyle ormanlar için uygun ağ...
        Antalya'daki laboratuvarda yapılan toprak analiziyle ormanlar için uygun ağ...
        Antalya turizmindeki rekor, sektöre motivasyon oldu
        Antalya turizmindeki rekor, sektöre motivasyon oldu
        Bekçilerin hastaneye gitmesi için ikna edemediği evsiz, ölü bulundu
        Bekçilerin hastaneye gitmesi için ikna edemediği evsiz, ölü bulundu
        Kozmetik sektörü tüketiciler için "okuryazar kılavuzu" hazırlıyor
        Kozmetik sektörü tüketiciler için "okuryazar kılavuzu" hazırlıyor
        Antalya OSB'de tüketilen elektriğin yüzde 10'u GES'ten
        Antalya OSB'de tüketilen elektriğin yüzde 10'u GES'ten